Держслужба у справах дітей перебирає на себе повноваження в процесах усиновлення

Держслужба у справах дітей візьме на себе частину повноважень, які раніше належали Національній соціальній сервісній службі України. Днями Уряд ухвалив цей розподіл.
Державна служба України у справах дітей — це створений минулоріч центральний орган виконавчої влади. Його завданням є реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, оздоровлення і відпочинку дітей, розвитку усиновлення і сімейних форм виховання.
У Мінсоцполітики привели основний, але не вичерпний, перелік змін.
Усиновлення і сімейні форми виховання, захист прав дітей
Оздоровлення і відпочинок дітей
Державна служба України у справах дітей:
Повноваження надавати погодження на реорганізацію або ліквідацію державних та комунальних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передаються від Нацсоцслужби до Мінсоцполітики.
Державний нагляд за діяльністю таких закладів залишено за Нацсоцслужбою.
На Нацсоцслужбу покладається здійснення державного нагляду за дотриманням прав дітей.
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