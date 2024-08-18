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Держслужба у справах дітей перебирає на себе повноваження в процесах усиновлення

19:12, 18 серпня 2024
Держслужба у справах дітей візьме на себе частину повноважень, які раніше належали Нацсоцслужбі.
Держслужба у справах дітей перебирає на себе повноваження в процесах усиновлення
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Держслужба у справах дітей візьме на себе частину повноважень, які раніше належали Національній соціальній сервісній службі України. Днями Уряд ухвалив цей розподіл.

Державна служба України у справах дітей — це створений минулоріч центральний орган виконавчої влади. Його завданням є реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, оздоровлення і відпочинку дітей, розвитку усиновлення і сімейних форм виховання.

У Мінсоцполітики привели основний, але не вичерпний, перелік змін.

Усиновлення і сімейні форми виховання, захист прав дітей

  • Повноваження в процесах усиновлення, опіки/піклування, діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які раніше мала Нацсоцслужба, переходять до Державної служби у справах дітей.

Оздоровлення і відпочинок дітей

Державна служба України у справах дітей:

  • адмініструє Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, аналізує внесені дані, надає інформаційну допомогу у формуванні реєстру;
  • погоджує регіональні плани державної атестації закладів, утворює вищу атестаційну комісію, надає методичну допомогу, здійснює контроль за проведенням і облік результатів;
  • координує організацію і контролює виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок;
  • розподіляє путівки до Дитячого центру «Артек» відповідно до потреб областей, веде звітність. Мінсоцполітики затверджує розподіл та передає путівки на обласний рівень;
  • укладає з закладами угоди про приєднання до публічного договору про участь в експериментальному проекті за принципом «гроші ходять за дитиною» (єОздоровлення), веде звітність його реалізації. Держателем переліку закладів є Мінсоцполітики;

Повноваження надавати погодження на реорганізацію або ліквідацію державних та комунальних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передаються від Нацсоцслужби до Мінсоцполітики. 

Державний нагляд за діяльністю таких закладів залишено за Нацсоцслужбою.

На Нацсоцслужбу покладається здійснення державного нагляду за дотриманням прав дітей. 

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