«Вам прийшла посилка», – такими повідомленнями чіпляють шахраї

Поліція Черкаської області звертає увагу на нову шахрайську схему, що поширюється через SMS-повідомлення. Зловмисники розсилають фейкові сповіщення, ніби від імені відомих поштових операторів, з метою збору платіжних даних.
Аферисти надсилають повідомлення з фішинговими посиланнями на підроблені веб-сайти. Отримувачі таких SMS спокушаються перейти за посиланням і ввести дані своєї банківської картки, що призводить до крадіжки особистих фінансових даних.
Поліція надає кілька порад для захисту від шахраїв:
Поліція закликає громадян бути уважними і обережними при отриманні подібних повідомлень та дотримуватись зазначених рекомендацій для захисту своїх фінансових даних.
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