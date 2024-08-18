«Вам прийшла посилка», – такими повідомленнями чіпляють шахраї

Шахраї розсилають фейкові SMS від імені поштових операторів.

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Поліція Черкаської області звертає увагу на нову шахрайську схему, що поширюється через SMS-повідомлення. Зловмисники розсилають фейкові сповіщення, ніби від імені відомих поштових операторів, з метою збору платіжних даних.

Аферисти надсилають повідомлення з фішинговими посиланнями на підроблені веб-сайти. Отримувачі таких SMS спокушаються перейти за посиланням і ввести дані своєї банківської картки, що призводить до крадіжки особистих фінансових даних.

Поліція надає кілька порад для захисту від шахраїв:

Не переходьте за підозрілими посиланнями у повідомленнях.

Перевіряйте статус посилки лише через офіційний сайт поштового оператора або його застосунок.

Переконайтесь у правильності URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних; навіть незначні невідповідності можуть свідчити про фішинговий сайт.

Використовуйте окрему інтернет-картку для онлайн-покупок, на яку переказуйте лише ту суму, яка необхідна для оплати.

Сплачуйте за товар після його отримання, щоб зменшити ризики втрати грошей.

Не надавайте стороннім особам коди-підтвердження з SMS або застосунків.

Поліція закликає громадян бути уважними і обережними при отриманні подібних повідомлень та дотримуватись зазначених рекомендацій для захисту своїх фінансових даних.

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