«Вам пришла посылка», – такими сообщениями цепляют мошенники

Мошенники рассылают фейковые SMS от имени почтовых операторов.

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Полиция Черкасской области обращает внимание на новую мошенническую схему, которая распространяется через SMS-сообщения. Злоумышленники рассылают фейковые оповещения, будто от имени известных почтовых операторов, с целью сбора платежных данных.

Аферисты присылают сообщения с фишинговыми ссылками на поддельные веб-сайты. Получатели таких SMS соблазняются перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, что приводит к краже личных финансовых данных.

Полиция предоставляет несколько советов для защиты от мошенников:

- Не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях.

- Проверяйте статус посылки только через официальный сайт почтового оператора или его приложение.

- Убедитесь в правильности URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных; даже незначительные несоответствия могут свидетельствовать о фишинговом сайте.

- Используйте отдельную интернет-карту для онлайн-покупок, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты.

- Оплачивайте товар после его получения, чтобы уменьшить риски потери денег.

- Не предоставляйте посторонним лицам коды-подтверждения из SMS или приложений.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при получении подобных сообщений и придерживаться указанных рекомендаций для защиты своих финансовых данных.

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