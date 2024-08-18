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Госслужба по делам детей берет на себя полномочия в процессах усыновления

19:12, 18 августа 2024
Госслужба по делам детей возьмет на себя часть полномочий, ранее принадлежавших Нацсоцслужбе.
Госслужба по делам детей берет на себя полномочия в процессах усыновления
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Госслужба по делам детей возьмет на себя часть полномочий, ранее принадлежавших Национальной социальной сервисной службе Украины. На днях Правительство приняло это распределение.

Государственная служба Украины по делам детей – это созданный в прошлом году центральный орган исполнительной власти. Его задачей является реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, оздоровления и отдыха детей, развития усыновления и семейных форм воспитания.

В Минсоцполитики привели основной, но не исчерпывающий перечень изменений.

Усыновление и семейные формы воспитания, защита прав детей

  • Полномочия в процессах усыновления, опеки/попечительства, деятельности приемных семей и детских домов семейного типа, которые раньше имела Нацсоцслужба, переходят к Государственной службе по делам детей.

Оздоровление и отдых детей

Государственная служба Украины по делам детей:

  • администрирует Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, анализирует внесенные данные, оказывает информационную помощь в формировании реестра;
  • согласовывает региональные планы государственной аттестации заведений, образует высшую аттестационную комиссию, оказывает методическую помощь, осуществляет контроль за проведением и учет результатов;
  • координирует организацию и контролирует выезд групп детей за границу на оздоровление и отдых;
  • распределяет путевки в Детский центр «Артек» в соответствии с потребностями областей, ведет отчетность. Минсоцполитики утверждает распределение и передает путевки на областной уровень;
  • заключает с заведениями соглашения о присоединении к публичному договору об участии в экспериментальном проекте по принципу «деньги ходят за ребенком» (єОздоровлення), ведет отчетность его реализации. Держателем перечня учреждений является Минсоцполитики.

Полномочия предоставлять согласование на реорганизацию или ликвидацию государственных и коммунальных детских учреждений оздоровления и отдыха передаются от Нацсоцслужбы к Минсоцполитики.

Государственный надзор за деятельностью таких учреждений оставлен за Нацсоцслужбой.

На Нацсоцслужбу возлагается осуществление государственного надзора за соблюдением прав детей.

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