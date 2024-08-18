Госслужба по делам детей берет на себя полномочия в процессах усыновления

Госслужба по делам детей возьмет на себя часть полномочий, ранее принадлежавших Национальной социальной сервисной службе Украины. На днях Правительство приняло это распределение.
Государственная служба Украины по делам детей – это созданный в прошлом году центральный орган исполнительной власти. Его задачей является реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, оздоровления и отдыха детей, развития усыновления и семейных форм воспитания.
В Минсоцполитики привели основной, но не исчерпывающий перечень изменений.
Усыновление и семейные формы воспитания, защита прав детей
Оздоровление и отдых детей
Государственная служба Украины по делам детей:
Полномочия предоставлять согласование на реорганизацию или ликвидацию государственных и коммунальных детских учреждений оздоровления и отдыха передаются от Нацсоцслужбы к Минсоцполитики.
Государственный надзор за деятельностью таких учреждений оставлен за Нацсоцслужбой.
На Нацсоцслужбу возлагается осуществление государственного надзора за соблюдением прав детей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.