Госслужба по делам детей берет на себя полномочия в процессах усыновления

Госслужба по делам детей возьмет на себя часть полномочий, ранее принадлежавших Нацсоцслужбе.

Госслужба по делам детей возьмет на себя часть полномочий, ранее принадлежавших Национальной социальной сервисной службе Украины. На днях Правительство приняло это распределение.

Государственная служба Украины по делам детей – это созданный в прошлом году центральный орган исполнительной власти. Его задачей является реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, оздоровления и отдыха детей, развития усыновления и семейных форм воспитания.

В Минсоцполитики привели основной, но не исчерпывающий перечень изменений.

Усыновление и семейные формы воспитания, защита прав детей

Полномочия в процессах усыновления, опеки/попечительства, деятельности приемных семей и детских домов семейного типа, которые раньше имела Нацсоцслужба, переходят к Государственной службе по делам детей.

Оздоровление и отдых детей

Государственная служба Украины по делам детей:

администрирует Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, анализирует внесенные данные, оказывает информационную помощь в формировании реестра;

согласовывает региональные планы государственной аттестации заведений, образует высшую аттестационную комиссию, оказывает методическую помощь, осуществляет контроль за проведением и учет результатов;

координирует организацию и контролирует выезд групп детей за границу на оздоровление и отдых;

распределяет путевки в Детский центр «Артек» в соответствии с потребностями областей, ведет отчетность. Минсоцполитики утверждает распределение и передает путевки на областной уровень;

заключает с заведениями соглашения о присоединении к публичному договору об участии в экспериментальном проекте по принципу «деньги ходят за ребенком» (єОздоровлення), ведет отчетность его реализации. Держателем перечня учреждений является Минсоцполитики.

Полномочия предоставлять согласование на реорганизацию или ликвидацию государственных и коммунальных детских учреждений оздоровления и отдыха передаются от Нацсоцслужбы к Минсоцполитики.

Государственный надзор за деятельностью таких учреждений оставлен за Нацсоцслужбой.

На Нацсоцслужбу возлагается осуществление государственного надзора за соблюдением прав детей.

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