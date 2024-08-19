Потребительские цены выросли на 4,3% с начала года – Госстат

В то же время, по сравнению с июнем, снизились цены на одежду и обувь.

В июле 2024 года потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время, с начала года выросли на 4,3%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 4,1%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 19,6% и 11,4%) подешевели овощи и яйца. На 0,6-0,4% снизились цены на сало, мясо птицы. В то же время, на 12,1% подорожал сахар, на 3,9–0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.

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