Практика судов
  1. В Украине

Потребительские цены выросли на 4,3% с начала года – Госстат

07:00, 19 августа 2024
В то же время, по сравнению с июнем, снизились цены на одежду и обувь.
Потребительские цены выросли на 4,3% с начала года – Госстат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле 2024 года потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время, с начала года выросли на 4,3%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 4,1%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 19,6% и 11,4%) подешевели овощи и яйца. На 0,6-0,4% снизились цены на сало, мясо птицы. В то же время, на 12,1% подорожал сахар, на 3,9–0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Есть подозрение, что ВККС будет отбирать судей апелляционных судов только для того, чтобы быстрее заполнить вакансии, а не для получения качественных судей – USAID и IDLO

Проекты технической помощи Украине выступили против уменьшения требований к когнитивному тестированию и сообщили, что если кандидатов с высокими баллами за IQ-тест будет мало, можно объявить новый конкурс.

Включение в справку военнослужащего для перерасчета пенсии надбавки за особенности прохождения службы и премии – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о включении в справку о размере денежного довольствия для перерасчета пенсии размеров надбавки за особенности прохождения службы и премии.

Осмотр места происшествия не допускается без наличия данных о совершении преступления, зафиксированных в процессуальной форме, – Верховный Суд

Следователь, вопреки требованиям закона, фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей.

Верховный Суд указал на отличия учета для перерасчета пенсии таких составляющих, как доплата за научную степень и доплата за ученое звание

Особенности учета для перерасчета пенсии для некоторых категорий лиц таких составляющих как доплата за научную степень и доплата за ученое звание – позиция Верховного Суда.

Особенности перерасчета пенсии экс-работникам прокуратуры, выполнявшим перешедшие в ГБР функции – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о составляющих денежного довольствия для перерасчета пенсии бывшим работникам прокуратуры, выполнявшим функции, перешедшие в ГБР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва