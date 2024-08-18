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Великобритания активизирует силы для борьбы с экстремизмом и крайним мизогонством

19:48, 18 августа 2024
По словам главы МВД Иветт Купер, в последние годы борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, «именно тогда, когда она была наиболее необходима».
Великобритания активизирует силы для борьбы с экстремизмом и крайним мизогонством
Источник фото: Richard Saker/The Guardian
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Глава МВД Иветт Купер объявила о новом подходе к борьбе с экстремизмом, пообещав бороться с людьми, «пропагандирующими вредные и ненавистные убеждения», включая крайнее мизогинство. Об этом сообщает The Guardian.

Министерство внутренних дел распорядилось пересмотреть новую правительственную стратегию борьбы с экстремизмом по поводу того, как лучше всего бороться с угрозой, которую составляют экстремистские идеологии в интернете и офлайн.

Ранее Купер заявляла, что стратегия противодействия экстремизму прошлого правительства устарела на 9 лет.

Как отмечается в издании, это происходит после десятилетия предупреждений полиции и бывших правительственных советников о необходимости бороться с ростом ненавистного экстремизма и распространением опасных материалов в интернете.

Купер сказала: «Слишком долго правительства не могли противодействовать росту экстремизма как в интернете, так и на наших улицах, и мы видим, как растет количество молодых людей, радикализированных в интернете. Подстрекательство к ненависти всех видов разрушает и подрывает саму структуру наших сообществ и нашей демократии».

По ее словам, в последние годы борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, «именно тогда, когда она была наиболее необходима».

«Именно поэтому я поручила Министерству внутренних дел провести быстрый аналитический спринт по поводу экстремизма, составить карту и отслеживать экстремистские тенденции, понять факты о том, что работает, чтобы взорвать и отвлечь людей от экстремистских взглядов, а также выявить любые пробелы в действующей политике», – добавила министерша.

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