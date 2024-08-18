Церква буде позбавлена московського впливу – керівник ОПУ Андрій Єрмак

Церкву в Україні позбавлять московського впливу – це вуха спецслужб рф, заявив керівник ОПУ.

Церква в Україні буде позбавлена впливу країни-агресорки росії. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Церква в Україні буде позбавлена московського впливу. Ще з радянських часів церква у росії і для росії – це територія та вуха їх спецслужб. росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства», - написав Єрмак.

Він також підкреслив неприпустимість погроз та залякувань із боку тих, хто готовий захищати вплив московської церкви.

«Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити – наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також», - наголосив він.

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