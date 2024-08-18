Практика судів
  1. В Україні

Церква буде позбавлена московського впливу – керівник ОПУ Андрій Єрмак

18:16, 18 серпня 2024
Церкву в Україні позбавлять московського впливу – це вуха спецслужб рф, заявив керівник ОПУ.
Церква буде позбавлена московського впливу – керівник ОПУ Андрій Єрмак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Церква в Україні буде позбавлена впливу країни-агресорки росії. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Церква в Україні буде позбавлена московського впливу. Ще з радянських часів церква у росії і для росії – це територія та вуха їх спецслужб. росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства», - написав Єрмак.

Він також підкреслив неприпустимість погроз та залякувань із боку тих, хто готовий захищати вплив московської церкви.

«Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити – наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також», - наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

«Геніальність» на IQ-тесті не дорівнює здатності здійснювати правосуддя - Верховна Рада скасує вимогу про третину правильних відповідей для конкурсантів в судді

Вимогу для конкурсантів в судді щодо не менш 75% вірних відповідей на IQ-тест приберуть із закону.

Посадовці Пенсійного фонду разом з лікарями будуть перевіряти обґрунтованість листків непрацездатності

Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку обґрунтованості листків непрацездатності і видачу їх у паперовій формі на час воєнного стану.

Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила

Також не може стати підставою для нерозгляду рапорту наявність у ньому граматичних, синтаксичних чи інших помилок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду