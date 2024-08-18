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Спецслужби Латвії перевірили відомого спортсмена через жарт про громадянство рф

21:43, 18 серпня 2024
Служба провела бесіду з боксером, попередивши про можливу кримінальну відповідальність у разі скоєння злочинних дій.
Спецслужби Латвії перевірили відомого спортсмена через жарт про громадянство рф
Джерело фото: vdd.gov.lv
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Служба державної безпеки Латвії (VDD) провела бесіду з колишнім чемпіоном Латвії з боксу Микитою Смирновим, який пожартував про те, що отримав російське громадянство. Про це пише Delfi.

Як зазначається, СДБ розглянула цей випадок і не виявила ознак злочинного діяння. Служба провела бесіду зі Смирновим, попередивши про можливу кримінальну відповідальність у разі скоєння злочинних дій.

За оцінкою служби, такі публічні висловлювання за нинішніх умов, коли росія розв'язала війну проти України, не відповідають інтересам національної безпеки Латвії та створюють враження непрямої підтримки російської агресії.

СДБ закликає всіх ретельніше обмірковувати громадські заяви у контексті розв'язаної росією війни, уникаючи потенційно провокаційних та сприятливих міжетнічній напруженості висловлювань, і нагадує, що за вихваляння та виправдання військових злочинів рф передбачена кримінальна відповідальність.

13 серпня колишній чемпіон Латвії з боксу Микита Смирнов повідомив у своєму акаунті в Instagram, що прийняв російське громадянство. Через деякий час спортсмен написав, що це був жарт.

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