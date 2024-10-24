В Покровске Донецкой области разрушены 80% критической инфраструктуры

Россияне разрушили 80% критической инфраструктуры города.

В Покровске Донецкой области по состоянию на 24 октября разрушены 80% критической инфраструктуры. Об этом сообщает городская военная администрация.

«На сегодняшний день уже разрушены 80% критической инфраструктуры города. Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность общества», - говорится в сообщении Покровской МВА.

Также указывается, что за прошедшие сутки под ударом российских войск оказались частный сектор северной части Покровска, была перебита газовая труба (без газоснабжения оказались 54 абонента), без пострадавших.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Покровске, где остаются около 12 тысяч человек, оказался под угрозой.

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