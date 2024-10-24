Генштаб инициирует создание нового подразделения Киберсил в составе ВСУ

В Генштабе обсудили концепцию нового военного подразделения.

Источник фото: v-variant.com.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обсудил возможность создания нового рода войск - Киберсил, которые будут функционировать в структуре ВСУ. В рамках рабочей встречи, состоявшейся под председательством начальника Генштаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича, представители Сил обороны, народные депутаты из Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты обсудили проект концепции создания этих сил. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Участники заседания рассмотрели основные положения концепции, опираясь на опыт создания и деятельности кибервойск в ведущих странах мира. Также было проанализировано применение Вооруженных Сил Украины в киберпространстве во время отпора полномасштабной агрессии со стороны России, определив ключевые задачи и функции Киберсил.

Введение Киберсил как отдельного рода войск имеет целью существенное усиление возможностей украинской армии, что позволит эффективно планировать и реализовывать широкий спектр задач в киберпространстве, которое наравне с сушей, морем, воздухом и космосом признано отдельным операционным доменом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.