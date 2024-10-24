Генштаб ініціює створення нового підрозділу Кіберсил у складі ЗСУ

У Генштабі обговорили концепцію нового військового підрозділу.

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Генеральний штаб Збройних Сил України обговорив можливість створення нового роду військ – Кіберсил, які функціонуватимуть у структурі ЗСУ. У рамках робочої зустрічі, що відбулася під головуванням начальника Генштабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича, представники Сил оборони, народні депутати з Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти обговорили проект концепції створення цих сил. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Учасники засідання розглянули основні положення концепції, спираючись на досвід створення та діяльності кібервійськ у провідних країнах світу. Також було проаналізовано застосування Збройних Сил України у кіберпросторі під час відсічі повномасштабної агресії з боку росії, визначивши ключові завдання та функції Кіберсил.

Запровадження Кіберсил як окремого роду військ має на меті суттєве посилення можливостей української армії, що дозволить ефективно планувати та реалізовувати широкий спектр завдань у кіберпросторі, який нарівні з сушею, морем, повітрям та космосом визнаний окремим операційним доменом.

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