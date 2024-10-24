В Киеве судили трех участников преступной группы за поставки метадона в киевский СИЗО

Трое наркоторговцев получили до 8 лет за сбыт наркотиков.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Трое членов преступной группы получили от 6 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за поставку и сбыт метадона в Киевском следственном изоляторе. Приговор объявили прокуроры Киевской городской прокуратуры, которые поддерживали обвинение по делу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд установил, что один из сообщников, находясь под стражей в следственном изоляторе, организовал незаконную схему поставки наркотиков. Он руководил действиями своих сообщников - женщины и мужчины - через телефон, подыскивая покупателей метадона и координируя продажи, в том числе внутри изолятора.

Прокурор доказал, что сообщники передавали наркотики через передачи, а осужденный лично собирал деньги от продажи и распределял прибыль между участниками.

В результате, Днепровский районный суд Киева вынес приговор, в соответствии с которым женщина и двое мужчин были приговорены к 6, 7 и 8 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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