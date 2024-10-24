В Киеве будут судить водителя Maserati, который пьяным совершил смертельное ДТП

35-летний водитель совершил наезд на мопед, на котором ехали мужчина и женщина.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве перед судом предстанет водитель Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Там отметили, что в июле 35-летний водитель совершил наезд на мопед, на котором ехали мужчина и женщина. В результате столкновения транспортных средств 48-летняя пассажирка мопеда получила несовместимые с жизнью травмы, а 28-летний водитель двухколесного транспорта был госпитализирован в больницу с травмами.

Полицейские проверили водителя автомобиля на состояние опьянения – прибор Драгер показал 1,66 промилле. Тогда нарушителя задержали и объявили ему о подозрении.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время обвинительный акт в отношении мужчины был направлен в суд. За совершение смертельного ДТП водителю грозит до десяти лет заключения.

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