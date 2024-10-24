У Офісі Президента спростували заяву, що сім країн НАТО проти запрошення України в Альянс

Речник Президента наголосив, що ідею запрошення підтримує абсолютна більшість країн-членів НАТО, а щодо решти ведеться активна робота.

Речник Президента Сергій Никифоров спростував інформацію про те, що сім країн НАТО нібито виступають проти запрошення України до Альянсу. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності», – заявив Никифоров.

За його словами, ці чутки вигідні тим, хто хоче справити хибне враження, нібито вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу.

«Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а в іншому ведеться активна робота з адвокації», – додав Никифоров.

Він нагадав, що запрошення до НАТО – це перший пункт «плану перемоги» президента України та надійний шлях до справедливого та тривалого миру.

«Володимир Зеленський презентував План міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО», — наголосив речник Глави держави.

Раніше видання Politico поширило інформацію, що сім країн НАТО проти негайного запрошення України до Альянсу.

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