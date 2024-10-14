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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины

16:27, 14 октября 2024
Расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составляют 11,83 млрд грн.
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины
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Правительство постановлением от 11 октября №1156 утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Согласно документу, расходы Пенсионного фонда составляют 565,76 млрд грн. В том числе расходы за счет собственных доходов по общеобязательному государственному пенсионному страхованию и средств на выплату пенсий иностранным пенсионерам, проживающим на территории Украины – 518,3 млрд. грн.

Расходы на пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в части размера пенсии из солидарной системы в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» составляют 10,64 млрд грн. Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров – 564,38 млн. грн. Оплата услуг по выплате и доставке пенсионных выплат из солидарной системы – 1,69 млрд грн.

Расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составляют 11,83 млрд грн.

Ниже приводим утвержденный бюджет.

Автор: Наталья Мамченко

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