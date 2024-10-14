Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

Парламент отклонил 13 постановлений, которыми пытались заблокировать закон о повышении налогов.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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В понедельник, 14 октября, Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта 11416д об изменениях в налогообложении. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Следующим шагом будет подписание документа председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а затем – Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Закон должен вступить в силу со следующего дня после опубликования.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 11416д об изменениях в налогообложении.

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