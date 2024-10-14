Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

В понедельник, 14 октября, Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта 11416д об изменениях в налогообложении. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
Следующим шагом будет подписание документа председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а затем – Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Закон должен вступить в силу со следующего дня после опубликования.
Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 11416д об изменениях в налогообложении.
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