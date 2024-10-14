Военные учения Китая возле Тайваня — зафиксировано 17 кораблей и 125 летательных аппаратов

В рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил».

Как известно, Китай начал новый этап военных учений возле Тайваня. Власти страны заявляли, что это предупреждение «силам, поддерживающим независимость острова».

На данный момент возле Тайваня зафиксировано 17 кораблей и 125 летательных аппаратов. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

В Китае заявлляи, что в рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». Состоятся также тренировки по патрулированию ВМС и ВВС, блокировке и взятию под контроль ключевых портов и районов. Кроме того, китайские военные отработают удары по морским и наземным целям.

В свою очередь государственный департамент США опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу военных учений Китая. Он охарактеризовал маневры как «безосновательные» и призвал Пекин прекратить действия, которые могут угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе и в более широком регионе.

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