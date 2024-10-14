Військові навчання Китаю біля Тайваню — зафіксовано 17 кораблів та 125 літальних апаратів

У рамках навчань кораблі та літаки «проведуть маневри за спільним штурмом за участю різнорідних ударних сил».

Як відомо, Китай розпочав новий етап військових навчань біля Тайваню. Влада країни заявляла, що це є попередженням «силам, що підтримують незалежність острова».

Наразі біля Тайваню зафіксовано 17 кораблів та 125 літальних апаратів. Про це повідомило оборонне відомство Тайваню.

У Китаї заявляли, що у рамках навчань кораблі та літаки «проведуть маневри за спільним штурмом за участю різнорідних ударних сил». Відбудуться також тренування з патрулювання ВМС та ВПС, блокування та взяття під контроль ключових портів та районів. Крім того, китайські військові відпрацюють удари по морських та наземних цілях.

У свою чергу державний департамент США опублікував заяву, в якій висловив занепокоєння щодо військових навчань Китаю. Він охарактеризував маневри як «безпідставні» і закликав Пекін припинити дії, які можуть загрожувати миру та стабільності в Тайваньській протоці та в ширшому регіоні.

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