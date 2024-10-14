Кабмін ліквідував управління міграційної служби в Івано-Франківській і Львівській областях

Натомість створено Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби.

Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області та Головне управління Державної міграційної служби у Львівській області ліквідовані. Відповідне рішення Уряд затвердив постановою від 11 жовтня №1160.

Натомість утворено як юридичну особу публічного права територіальний орган Державної міграційної служби — Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби.

Кабмін встановив, що Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області та Головне управління Державної міграційної служби у Львівській області, які ліквідуються, продовжують здійснювати покладені на них функції та повноваження до завершення здійснення заходів, пов’язаних з утворенням Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби.

Місцезнаходженням Західного міжрегіонального управління ДМС буде місто Львів.

Автор: Наталя Мамченко

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