Кабмин ликвидировал управления миграционной службы в Ивано-Франковской и Львовской областях

В то же время создано Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

Управление Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области и Главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области ликвидированы. Соответствующее решение правительство утвердило постановлением от 11 октября №1160.

Создано как юридическое лицо публичного права территориальный орган Государственной миграционной службы — Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

Кабмин установил, что ликвидируемые Управление Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области и Главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области продолжают осуществлять возложенные на них функции и полномочия до завершения осуществления мероприятий, связанных с образованием Западного межрегионального управления Государственной миграционной службы .

Местонахождением Западного межрегионального управления ГМС будет город Львов.

Автор: Наталья Мамченко

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