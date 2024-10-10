Верховная Рада приняла закон о повышении налогов – военный сбор с зарплат будет 5%

Военный сбор с зарплат вырастет «задним числом» до 5% с 1 октября.

Верховная Рада приняла законопроект о повышении налогов 11416-д во втором чтении и в целом как закон. Пока текст, который был проголосован финально неизвестен, потому что к проекту были согласованы поправки, которые потом не нашли поддержки в зале.

В частности, как сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по налоговой политике Ярослав Железняк, во время голосования не была поддержана поправка 988, которая предусматривает, кто являются плательщиками военного сбора. То есть, не была поддержана базовая норма проекта, что ставит вопрос о финальной редакции закона.

Также исключен статус налогового агента для нотариуса при удостоверенных им договорах купли-продажи (мены) между физлицами и поддержана норма о том, чтобы оставить 1,5% военного сбора для военных (предлагалось брать с их зарплат 5%).

Напомним, что одна из финальных версий предполагала:

1) повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:

повышение ставки с 1,5 до 5% для доходов физических лиц;

установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП;

2) установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

3) установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% с 1 января 2025;

4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования) с 1 января 2025;

6) привязка к евро ставки авансового взноса для пунктов обмена валюты;

7) продление до конца военного положения льготы по полученной благотворительной помощи из бюджетов других государств;

8) изменения по ренте в части ПСО и щебня;

9) освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках «Сделано в Украине»;

10) изменения минимальных розничных цен для вина;

11) изменения по минимальному налоговому обязательству;

12) поручение Кабмину разработать законопроект о причислении военного сбора в спецфонд Госбюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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