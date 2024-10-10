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Как оформлять сумму наличных в случае выхода из строя РРО или отключения света — разъяснение

18:21, 10 октября 2024
В расчетной книге записью «Служебное внесение» фиксируется сумма наличных денег, которая была на месте проведения расчетных операций на время отключения электроэнергии и начала работы с использованием РК.
Как оформлять сумму наличных в случае выхода из строя РРО или отключения света — разъяснение
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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили нюансы формирования суммы наличности, хранящейся на месте проведения расчетов в случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии.

Так, согласно п. 7 главы 2 разд. III Порядка регистрации и ведения расчетных книг, книг учета расчетных операций, утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547, сумма наличных, хранящаяся на месте проведения расчетов до начала рабочего дня, вносится субъектом хозяйствования в течение рабочего дня или находится на месте проведения расчетов на момент выхода из строя регистратора расчетных операций или отключения электроэнергии, записывается в корешок расчетной квитанции с пометкой «Служебное внесение». Сумма наличности, изымаемая предприятием в течение рабочего дня с места проведения расчетов, записывается в корешок расчетной квитанции с пометкой «Служебная выдача».

Следовательно, в расчетной книге записью «Служебное внесение» фиксируется сумма наличных денег, которая была на месте проведения расчетных операций на время отключения электроэнергии и начала работы с использованием РК.

Согласно п. 10 разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547, если на период выхода из строя РРО или в случае отключения электроэнергии расчетные операции производятся с использованием книги учета расчетных операций и РК, то после установки отремонтированного (резервного) РРО или возобновления поставок электроэнергии необходимо провести через РРО суммы расчетов за время работы с использованием РК, а также в соответствии с контрольной лентой (в случае обнуления оперативной памяти) - за время работы, предшествовавший выходу РРО из строя или отключению электроэнергии, отдельно по каждой ставке налога на добавленную стоимость, после чего следует выполнить Z-отчет. При необходимости выполняется операция «служебное внесение» на сумму наличных, хранящуюся на месте проведения расчетов.

То есть после возобновления поставок электроэнергии, переходя на работу с РРО, суммы, зафиксированные в РК за период отключения электроэнергии, производятся через РРО с использованием операции «Служебное внесение», а в РК на эту сумму необходимо произвести запись «Служебная выдача». После использования всех расчетных квитанций на регистрационной странице РК необходимо указать дату ее окончания и общую сумму расчетов по всем расчетным квитанциям в книге.

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