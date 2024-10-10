Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

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Высший совет правосудия сообщает, что 10 октября были рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам.

Принято решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Наталию Шевчук – с должности судьи Хозяйственного суда в Киевской области;

Эдуарда Шведа – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда.

Ранее мы писали, что Высший совет правосудия уволил 5 судей в отставку.

Также ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении судьи в Ингулецкий райсуд Кривого Рога.

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