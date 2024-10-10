Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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Вища рада правосуддя повідомляє, що 10 жовтня було розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Ухвалено звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Наталію Шевчук – з посади судді Господарського суду Київської області;

Едуарда Шведа – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів у відставку.

Також ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення судді до Інгулецького райсуду Кривого Рогу.

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