У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою – двоє загиблих

У ДТП біля кордону загинули двоє українців, ще двоє в лікарні.

Джерело фото: RMF24

У Польщі вранці сталася трагічна аварія за участю мікроавтобуса з громадянами України. Як повідомляє RMF24, інцидент стався поблизу польсько-українського пункту пропуску в Медиці.

У мікроавтобус, в якому перебувало семеро українців, врізалася вантажівка. Внаслідок аварії загинули двоє осіб — 45-річний чоловік і 60-річна жінка. Ще двох пасажирів доставлено до лікарні.

Причини аварії з'ясовують співробітники поліції під наглядом прокуратури, які працюють на місці події.

Джерело фото: RMF24

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