В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком – двое погибших

В ДТП возле границы погибли двое украинцев, еще двое в больнице.

Источник фото: RMF24

В Польше утром произошла трагическая авария с участием микроавтобуса с гражданами Украины. Как сообщает RMF24, инцидент произошел вблизи польско-украинского пункта пропуска в Медыке.

В микроавтобус, в котором находилось семеро украинцев, врезался грузовик. В результате аварии погибли два человека - 45-летний мужчина и 60-летняя женщина. Еще двое пассажиров доставлены в больницу.

Причины аварии выясняют сотрудники полиции под надзором прокуратуры, которые работают на месте происшествия.

Источник фото: RMF24

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