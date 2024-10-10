Верховна Рада прийняла закон про підвищення податків – військовий збір з зарплат буде 5%

Верховна Рада прийняла законопроект про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Наразі текст, який був проголосований фінально невідомий, бо до проекту були погоджені поправки, які потім не знайшли підтримки у залі.
Зокрема, як повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, під час голосування не була підтримана поправка 988, яка передбачає, хто є платниками військового збору. Тобто, не була підтримана базова норма проекту, що ставить питання стосовно фінальної редакції закону.
Також виключено статус податкового агента для нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами і підтримано норму про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових (пропонувалося брати з їх зарплат 5%).
Нагадаємо, що одна з фінальних версій передбачала:
1) підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:
підвищення ставки з 1,5% до 5% для доходів фізичних осіб;
встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП;
2) встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
3) встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% з 1 січня 2025 року;
4) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
5) зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання) з 1 січня 2025 року;
6) прив'язка до євро ставки авансового внеску для пунктів обміну валюти;
7) продовження до кінця воєнного стану пільги щодо отриманої благодійної допомоги з бюджетів інших держав;
8) зміни по ренті в частині ПСО та щебеню;
9) звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні»;
10) зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина;
11) зміни щодо мінімального податкового зобов'язання;
12) доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету.
Автор: Наталя Мамченко
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