Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків

У понеділок, 14 жовтня, Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроекту 11416д про зміни в оподаткуванні. Про це повідомили нардепи у соцмережах.
Наступним кроком буде підписання документу головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а потім - Президентом України Володимиром Зеленським.
Закон має вступити в силу з наступного дня після опублікування.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 11416д щодо змін в оподаткуванні.
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