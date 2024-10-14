Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків

Парламент відхилив 13 постанов, якими намагалися заблокувати закон про підвищення податків.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

У понеділок, 14 жовтня, Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроекту 11416д про зміни в оподаткуванні. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Наступним кроком буде підписання документу головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а потім - Президентом України Володимиром Зеленським.

Закон має вступити в силу з наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 11416д щодо змін в оподаткуванні.

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