Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України

Видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України складають 11,83 млрд грн.

Уряд постановою від 11 жовтня №1156 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Відповідно до документу видатки Пенсійного фонду складають 565,76 млрд грн. У тому числі видатки за рахунок власних доходів за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням та коштів на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України – 518,3 млрд грн.

Видатки на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» складають 10,64 млрд грн. Пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів – 564,38 млн грн. Оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи – 1,69 млрд грн.

Видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України складають 11,83 млрд грн.

Нижче наводимо затверджений бюджет.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.