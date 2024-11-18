Ворог спрямував ракету у житлову забудову, — в Одесі кількість жертв обстрілу зросла до 8, багато поранених

В Одесі внаслідок російської атаки вже 8 загиблих та 18 поранених, четверо у важкому стані, - ОВА.

Як ми писали, 18 листопада ворог атакував Одесу ракетою. Внаслідок обстрілу постраждали будинки. У міськраді зазначили, що РФ спрямувала ракету у житлову забудову, район ділової активності.

За даними ОВА, вже відомо про 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Одесі. Він зазначив, що пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – повідомив Президент.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Нагадаємо, Одеса без світла вже більше доби після масованого обстрілу.

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