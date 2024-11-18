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Рівненська рятувальниця стала чемпіонкою світу з пожежного спорту

16:13, 18 листопада 2024
Марія Лебединська здобула перемогу в п’яти номінаціях на чемпіонаті світу та визнана найсильнішою жінкою-рятувальницею світу у 2024 році.
Рівненська рятувальниця стала чемпіонкою світу з пожежного спорту
Джерело фото: Головне управління ДСНС України
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Рятувальниця з Рівненської області Марія Лебединська здобула перемогу одразу у кількох номінаціях на чемпіонаті світу з пожежного спорту World Firefighter Challenge Championship 2024, повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Марія вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших жінок-рятувальниць у світі, виборовши низку нагород:

  • 1 місце в тандемі з Джоді Реймі (Нова Зеландія) у жіночій категорії до 40 років;
  • 1 місце у складі національної збірної міксованої естафетної команди;
  • 1 місце у складі міжнародної естафетної команди «Power and Hot»;
  • 1 місце у складі національної жіночої естафетної команди;
  • 1 місце в загальному командному заліку серед жінок у категорії до 40 років.

У ДСНС зазначили, що Марія Лебединська лише кілька років тому почала займатися пожежним спортом, але вже досягла висот, які є мрією багатьох досвідчених спортсменів.

«Історія успіху Марії Лебединської надихає. Ще зовсім недавно вона була звичайною рятувальницею, яка виконувала свої щоденні обов’язки. Але завдяки своїй пристрасті до спорту та незламному духу, вона вирішила спробувати себе у новому амплуа», — зазначили в управлінні.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України у Рівненській області

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ДСНС

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