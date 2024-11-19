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Пенсия для участников боевых действий — что нужно знать

08:48, 19 ноября 2024
Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить ряд документов.
Пенсия для участников боевых действий — что нужно знать
Фото: comments.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос пенсионного обеспечения участников боевых действий.

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV).

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

- повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);

- целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны»);

- ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656 «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий»).

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы документов:

- паспорта;

- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);

- справки о заработной плате (денежное довольствие) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

- удостоверение участника боевых действий;

- Справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

- фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Список участников боевых действий определен статьей 6 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551.

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