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Дональд Трамп обрав кандидата на очільника державної телевізійної мережі «Голос Америки»

13:55, 12 грудня 2024
Також незабаром Трамп назве кандидата на голову Агентства глобальних медіа США.
Дональд Трамп обрав кандидата на очільника державної телевізійної мережі «Голос Америки»
Джерело фото: Ross D Franklin/AP
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Обраний президент Дональд Трамп обрав Карі Лейк наступним директором «Голосу Америки» — телевізійної мережі, що фінансується державою, і яка викликала його гнів під час його першого терміну.

Карі Лейк – колишня американська ведуча телевізійних новин, а нині політична діячка. Колишня кандидатка від Республіканської партії на виборах губернатора Аризони 2022 року.

Вона буде призначена рішенням наступного голови Агентства глобальних медіа США, кандидатуру якого Трамп планує оголосити найближчим часом, заявив обраний президент у публікації Truth Social у середу. Слід зазначити, що «Голос Америки» контролює Агентство США з глобальних медіа.

Трамп зазначив у дописі, що Лейк і голова Агентства США з глобальних медіа працюватимуть, щоб «забезпечити, щоб американські цінності Свободи транслювалися по всьому світу чесно і точно, на відміну від брехні, поширюваної ЗМІ фейкових новин».

Слід зазначити, що «Голос Америки» виробляє контент більш ніж 45 мовами світу, у тому числі, українською.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook. Карр вже надіслав листа виконавчому директору Apple Тіму КукуМарку Цукербергу з Meta, Сатья Наделлі з Microsoft і Сундару Пічаї з Alphabet, попередивши, що, на його думку, вони неправомірно цензурують деякі точки зору. Він написав, що нова адміністрація Трампа може переглянути діяльність компаній.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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