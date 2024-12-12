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Як оформити довідку ОК-7 — алгоритм дій

18:56, 12 грудня 2024
Довідка ОК-7 містить відомості про суми фактично нарахованої заробітної плати, доходу та про страховий стаж за період із 2011 року.
Як оформити довідку ОК-7 — алгоритм дій
Фото: kadrovik.isu.net.ua
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Пенсійний фонд України нагадав громадянам, як оформити довідку ОК-7, у якій містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначається, що довідка ОК-7 містить відомості про суми фактично нарахованої заробітної плати / доходу та про страховий стаж за період із 2011 року.

«Найчастіше довідку ОК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Отримати свою довідку ОК-7 може застрахована особа. Страхувальник має можливість сформувати таку довідку про застраховану особу лише за період перебування з нею в трудових відносинах», - пишуть у відомстві.

Довідка ОК-7 — способи отримання

Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом та довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Довідка видається безоплатно в день звернення.

Онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд». Для одержання довідки через вебпортал Фонду потрібно виконати такі кроки:

натисніть «Вхід» та авторизуйтесь у зручний для вас спосіб (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або системи GOV.UA, або «Дія.Підпис»);

у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Запит на отримання електронних документів»;

у полі «Тип звернення» оберіть «Довідка ОК-7» (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (проставивши відповідну галочку-відмітку у визначеному полі);

після цього натисніть «Відправити до ПФУ»;

довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ «Мої звернення»).

Також онлайн довідку можна отримати на порталі «Дія» чи в мобільному застосунку «Дія».

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Пенсійний фонд довідка ОК-7

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