Ексмедсестру Шумахера судитимуть за вимагання 15 млн євро

Три обвинувачених у шантажі Шумахера вимагали €15 млн за конфіденційні фото.

Фото: surma.com.ua

У Німеччині, у місті Вупперталь, триває судовий процес над трьома чоловіками, звинуваченими у спробі шантажу родини Міхаеля Шумахера. Підсудні вимагали 15 мільйонів євро, погрожуючи оприлюднити в даркнеті понад 900 фото та 583 відео легендарного гонщика «Формули-1», який отримав серйозні травми у 2013 році. Про це повідомляє The Times.

Один із обвинувачених заявив про причетність до злочину колишньої медсестри Шумахера. За словами чоловіка, вона надала доступ до конфіденційних матеріалів через фінансові труднощі після звільнення.

Менеджерка Міхаеля Шумахера Сабіна Кем підтвердила, що медсестра залишила родину восени 2020 року через проблеми з виконанням обов'язків. Кем зазначила, що вже тоді підозрювала її у можливому витоку інформації.

Слідство встановило, що зображення та відео могли бути отримані лише з комп’ютера для догляду, доступ до якого мали медичний персонал і терапевти. На цих матеріалах зафіксовано Шумахера в лікарняному ліжку, в інвалідному візку та підключеним до медичного обладнання.

Обвинуваченими у справі є колишній охоронець гонщика, вибивала нічного клубу та його син. Вибивала визнав, що отримав файли від охоронця, а також повідомив, що медсестра нібито брала участь у схемі. За його словами, мотивом злочину була «жадібність до грошей».

Суд продовжить розгляд справи 23 грудня. Колишня медсестра раніше проходила у справі як свідок, але тепер її роль може змінитися.

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