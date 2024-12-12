Практика судів
  1. У світі

Ексмедсестру Шумахера судитимуть за вимагання 15 млн євро

17:08, 12 грудня 2024
Три обвинувачених у шантажі Шумахера вимагали €15 млн за конфіденційні фото.
Ексмедсестру Шумахера судитимуть за вимагання 15 млн євро
Фото: surma.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині, у місті Вупперталь, триває судовий процес над трьома чоловіками, звинуваченими у спробі шантажу родини Міхаеля Шумахера. Підсудні вимагали 15 мільйонів євро, погрожуючи оприлюднити в даркнеті понад 900 фото та 583 відео легендарного гонщика «Формули-1», який отримав серйозні травми у 2013 році. Про це повідомляє The Times.

Один із обвинувачених заявив про причетність до злочину колишньої медсестри Шумахера. За словами чоловіка, вона надала доступ до конфіденційних матеріалів через фінансові труднощі після звільнення.

Менеджерка Міхаеля Шумахера Сабіна Кем підтвердила, що медсестра залишила родину восени 2020 року через проблеми з виконанням обов'язків. Кем зазначила, що вже тоді підозрювала її у можливому витоку інформації.

Слідство встановило, що зображення та відео могли бути отримані лише з комп’ютера для догляду, доступ до якого мали медичний персонал і терапевти. На цих матеріалах зафіксовано Шумахера в лікарняному ліжку, в інвалідному візку та підключеним до медичного обладнання.

Обвинуваченими у справі є колишній охоронець гонщика, вибивала нічного клубу та його син. Вибивала визнав, що отримав файли від охоронця, а також повідомив, що медсестра нібито брала участь у схемі. За його словами, мотивом злочину була «жадібність до грошей».

Суд продовжить розгляд справи 23 грудня. Колишня медсестра раніше проходила у справі як свідок, але тепер її роль може змінитися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Звільнення Всеволода Князєва залишається в силі – Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду.

Заборона носіння георгієвської стрічки не становить порушення права на свободу вираження поглядів — ЄСПЛ

ЄСПЛ визнав, що Україна не порушила статтю 10 ЄКПЛ, оскільки георгіївська стрічка стала сильним символом, що асоціюється з агресором, і запровадження заборони на її носіння має чітке посилання на драматичні події, що впливають на країну.

Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN

Генеральний директор Марк Цукерберг відчайдушно намагається налагодити стосунки з Дональдом Трампом, який раніше звинуватив Meta у цензурі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді