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Нацбанк підвищив облікову ставку до рівня 13,5% на тлі швидших темпів зростання інфляції

14:26, 12 грудня 2024
У Нацбанку повідомили, що продовжать підвищувати облікову ставку у разі, якщо інфляційний тиск зберігатиметься.
Нацбанк підвищив облікову ставку до рівня 13,5% на тлі швидших темпів зростання інфляції
Джерело фото: Getty Images
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Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%. Про це повідомили у НБУ 12 грудня, зазначивши, що рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%

У НБУ зазначили, що упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом.

«В листопаді – до 11,2% р/р. Зростання цін значною мірою зумовлювалося наслідками гірших цьогорічних врожаїв, що, однак, є тимчасовим чинником, вплив якого згодом вичерпається. Водночас посилився й фундаментальний інфляційний тиск. Так, базова інфляція зростала через збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також через курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди», - пояснюють у НБУ.

У регулятора зазначають, що наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, проте посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

«У наступні місяці інфляція, вірогідно, зростатиме. Водночас у 2025 році очікується її сповільнення й подальший рух до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи НБУ з монетарної політики та підтримання стійкості валютного ринку. Обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку», - вказують у НБУ.

Відтак, Національний банк бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

«Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ продовжить посилення процентної політики.

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НБУ інфляція

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