Украина выступает за прекращение помощи и запрет на консульские услуги, чтобы вернуть около 10 млн беженцев.

Украина требует прекращения помощи беженцам от ЕС и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста. Власти ожидают, что это заставит граждан возвращаться домой. Об этом сообщает El Pais.

Для решения задачи с возвращением украинцев было создано Министерство национального единства. Советник Президента Александр Камышин указал, что ведомство будет работать над пилотным проектом вместе с Германией по возвращению украинцев домой в оборонную промышленность.

«Киев выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как средство давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. В то же время он стремится не потерять связь с выехавшими с помощью законодательных реформ», - указывает издание.

По данным ООН, за границей находятся около 6,7 миллиона украинцев, а с учетом экономических мигрантов - до 10 миллионов.

Однако многие украинцы отказываются возвращаться из-за отсутствия безопасности, высокой стоимости жизни и нехватки качественной медицины. Власти признают, что с каждым годом шансы на возвращение граждан уменьшаются. Правительство в демографической стратегии, принятой в сентябре, признает, что от 1,3 до 3,3 миллионов человек могут не вернуться.

Однако многие украинцы отказываются возвращаться из-за отсутствия безопасности и высокой стоимости жизни. Украинские власти признают, что с каждым годом шансы на возвращение граждан уменьшаются.

Исследование УВКБ ООН, опубликованное в ноябре, свидетельствует, что 61% беженцев все еще надеются вернуться, когда ситуация улучшится.

Однако, по данным польского центрального банка, которые приводит El Pais, 39% беженцев в Польше хотят остаться дольше или навсегда. Среди выехавших туда еще до полномасштабной войны по экономическим причинам этот процент растет до 61%. Среди причин, почему беженцы хотят вернуться домой – невозможность найти работу, отвечающую их навыкам, отсутствие чувства принадлежности, а также наличие пожилых родителей и других родственников в Украине.

Эксперты считают, что для стимулирования возвращения беженцев украинские власти могли бы принять такие меры, как освобождение от подоходного налога на первые три года, ипотечные субсидии, гранты на образование и т.д. Это, по их мнению, было бы более эффективным, чем требование перестать оказывать помощь беженцам от ЕС.

Издание отмечает, что Украина очень нуждается в рабочих руках из-за демографического кризиса, который начался еще в 1991 году и углубился во время войны, а также массовый выезд граждан за границу. Правительство в принятой в сентябре демографической стратегии признает, что от 1,3 до 3,3 млн человек может не вернуться, поэтому ищет пути решения проблемы.

По данным издания, Украине требуются от 3,1 до 4,5 млн работников к 2032 году, чтобы достичь ежегодных темпов экономического роста на уровне 7%, а послевоенное восстановление потребует $411 млрд, что в 2,5 раза превышает довоенный ВВП страны.

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