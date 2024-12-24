В Киеве мужчина запустил фейерверк из окна 11 этажа

Фейерверк запускал местный житель из окна квартиры на 11-м этаже многоэтажного дома.

Источник фото: полиция

Полицейские задержали мужчину, который запустил фейерверк из окна жилого дома. Как указывают в полиции, 23 декабря вечером к правоохранителям поступила информация о звуках пиротехники в Подольском районе столицы.

Как выяснили полицейские, фейерверк запускал местный житель из окна квартиры на 11-м этаже многоэтажного дома. По информации правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья», - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а в его квартире изъяли вещественные доказательства.

По указанному факту следователями возбуждено уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», пиротехника, салюты, фейерверки и петарды во время действия правового режима военного положения – запрещены.

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