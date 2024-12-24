Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мужчина запустил фейерверк из окна 11 этажа

18:53, 24 декабря 2024
Фейерверк запускал местный житель из окна квартиры на 11-м этаже многоэтажного дома.
В Киеве мужчина запустил фейерверк из окна 11 этажа
Источник фото: полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские задержали мужчину, который запустил фейерверк из окна жилого дома. Как указывают в полиции, 23 декабря вечером к правоохранителям поступила информация о звуках пиротехники в Подольском районе столицы.

Как выяснили полицейские, фейерверк запускал местный житель из окна квартиры на 11-м этаже многоэтажного дома. По информации правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья», - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а в его квартире изъяли вещественные доказательства.

По указанному факту следователями возбуждено уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», пиротехника, салюты, фейерверки и петарды во время действия правового режима военного положения – запрещены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Конкурсная комиссия объявила конкурс на директора Бюро экономической безопасности

Документы можно подать до 24 января 2025 года.

Байден ветировал закон об увеличении количества вакансий в судах, так как он расширяет возможности назначения судей Трампом

Джо Байден не захотел давать Дональду Трампу шанс назначить больше судей.

Высший совет правосудия обратился к Кабмину о предоставлении льготных кредитов на жилье для членов ВСП, ВККС, работников их секретариатов, ГСА и Школы судей

Высший совет правосудия решил обратиться к правительству, чтобы оно включило в перечень льготных категорий для доступной ипотеки членов Высшего совета правосудия, ВККС и работников их секретариатов, членов их семей, работников Государственной судебной администрации и ее теруправлений, работников Школы судей, а также судей и работников аппаратов.

Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео