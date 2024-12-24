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Украина завершает разработку новой ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы

17:40, 24 декабря 2024
Производство ракеты может начаться в ближайшее время после испытаний.
Украина завершает разработку новой ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы
Фото: The Economist
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Украинские инженеры-волонтеры завершают разработку новой крылатой ракеты под названием «Трембита», которая обладает способностью достигать Москвы. Проект находится на финальном этапе испытаний, и серийное производство может начаться в ближайшее время, сообщает The Economist.

Базовая модель «Трембита» имеет скорость 400 км/ч и дальность полета 200 км. Сейчас ведется работа над большей и более мощной версией, которая достигнет российской столицы. Разработчикам удалось достичь этого результата всего за полтора года - впечатляющий срок для отрасли, где обычно от проектирования до ввода в эксплуатацию проходит много лет.

«Трембита» оснащена импульсным реактивным двигателем, который является модернизированной версией аналогичного двигателя, использовавшегося в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Особенностью ракеты является ее доступность и мобильность. Стоимость одного снаряда с боеголовкой весом 20-30 кг составляет около $15 тыс., а версия-приманка стоит всего $3 тыс. Эти характеристики делают ракету эффективным средством для уничтожения противовоздушной обороны противника.

Проект «Трембита» является частью стратегии восстановления национальной оборонной промышленности Украины, особенно в условиях неопределенности относительно иностранной военной помощи. Однако для массового производства ракеты в нужных объемах может понадобиться еще минимум год.

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