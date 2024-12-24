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Давид Арахамия внес законопроект о праве Нацгвардии иметь в своем составе подразделения разведки

11:48, 24 декабря 2024
В составе Национальной гвардии смогут образовываться подразделения разведки.
Давид Арахамия внес законопроект о праве Нацгвардии иметь в своем составе подразделения разведки
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 12352 о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины», которым предлагается разрешить Национальной гвардии иметь в своем составе подразделения разведки для осуществления разведывательного обеспечения своей деятельности, а также выполнения разведывательных задач и усиление разведывательных способностей государства в случае привлечения Нацгвардии разведывательными органами Украины в порядке и по основаниям, определенным Законом «О разведке».

Так, предлагается предусмотреть:

  • уточнение основных функций Национальной гвардии, добавив в статью 2 норму, что к основным задачам Нацгвардии относится участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий;
  • возможности привлечения Национальной гвардии Украины в порядке и по основаниям, определенным Законом «О разведке», к выполнению разведывательных задач и усилению разведывательных способностей государства;
  • создание и функционирование в составе Национальной гвардии Украины подразделений разведки для организации разведывательного обеспечения Национальной гвардии Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Нацгвардия война Давид Арахамия

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