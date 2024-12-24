Давид Арахамия внес законопроект о праве Нацгвардии иметь в своем составе подразделения разведки

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 12352 о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины», которым предлагается разрешить Национальной гвардии иметь в своем составе подразделения разведки для осуществления разведывательного обеспечения своей деятельности, а также выполнения разведывательных задач и усиление разведывательных способностей государства в случае привлечения Нацгвардии разведывательными органами Украины в порядке и по основаниям, определенным Законом «О разведке».
Так, предлагается предусмотреть:
Автор: Наталя Мамченко
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