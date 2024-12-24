Давид Арахамія вніс законопроект щодо права Нацгвардії мати у своєму складі підрозділи розвідки

У складі Національної гвардії зможуть утворюватися підрозділи розвідки.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами зареєстрував законопроект 12352 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України», яким пропонується дозволити Національній гвардії мати у своєму складі підрозділи розвідки для здійснення розвідувального забезпечення своєї діяльності, а також виконання розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави у разі залучення Нацгвардії розвідувальними органами України у порядку та на підставах, визначених Законом «Про розвідку».

Так, пропонується передбачити:

уточнення основних функцій Національної гвардії, додавши до статті 2 норму, що до основних завдань Нацгвардії належить участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій ;

; можливості залучення Національної гвардії України у порядку та на підставах, визначених Законом «Про розвідку», до виконання розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави;

створення та функціонування у складі Національної гвардії України підрозділів розвідки для організації розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України.

Автор: Наталя Мамченко

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