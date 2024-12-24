Давид Арахамія вніс законопроект щодо права Нацгвардії мати у своєму складі підрозділи розвідки

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами зареєстрував законопроект 12352 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України», яким пропонується дозволити Національній гвардії мати у своєму складі підрозділи розвідки для здійснення розвідувального забезпечення своєї діяльності, а також виконання розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави у разі залучення Нацгвардії розвідувальними органами України у порядку та на підставах, визначених Законом «Про розвідку».
Так, пропонується передбачити:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.