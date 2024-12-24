На Прикарпатті призовник отримав повістку і «зник» — справу розглядав суд

Чоловік зазначив, що не з’явився до ТЦК, оскільки не був готовий проходити військову службу і мав опікуватися батьками похилого віку.

На Прикарпатті засудили 41-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 352/935/24 виніс Тисменицький районний суд Івано-Франківської області, передає ТСН.

У матеріалах справи вказується, що чоловік 31 серпня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Цього ж дня він отримав повістку, проте ухилився від призову до армії.

На суді житель Прикарпаття провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «вранці 31 серпня 2023 року був доставлений до РТЦК та СП, де пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров`я до військової служби. Після чого йому вручили повістку про необхідність явки на 01.09.2023 і відпустили додому. Проте до ТЦК він не з’явився, оскільки не був готовий проходити військову службу і мав опікуватися батьками похилого віку».

Працівник ТЦК розповів, що призовник отримав повістку і «зник»: за викликом на наступний день не з’явився, на телефонні дзвінки не відповідав.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Івано-Франківщини винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року позбавлення волі.

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