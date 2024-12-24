На Прикарпатье призывник получил повестку и «пропал» — дело рассматривал суд

Мужчина отметил, что не явился в ТЦК, поскольку не был готов проходить военную службу и должен был заниматься пожилыми родителями.

На Прикарпатье осудили 41-летнего мужчину, который отказался от мобилизации. Приговор по делу №352/935/24 вынес Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области, передает ТСН.

В материалах дела указывается, что мужчина 31 августа 2023 прошел ВЛК, которая признала его пригодным к мобилизации. В этот же день он получил повестку, но уклонился от призыва в армию.

На суде житель Прикарпатья вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «утром 31 августа 2023 был доставлен в РТЦК и СП, где прошел ВЛК и был признан пригодным по состоянию здоровья в военную службу. После чего ему вручили повестку о необходимости явки на 01.09.2023 и отпустили домой. Однако в ТЦК он не явился, поскольку не был готов проходить военную службу и должен был заниматься пожилыми родителями».

Сотрудник ТЦК рассказал, что призывник получил повестку и «пропал»: по вызову на следующий день не явился, на телефонные звонки не отвечал.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Ивано-Франковской области виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году лишения свободы.

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