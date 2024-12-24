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Україна завершує розробку нової ракети «Трембіта», здатної долетіти до Москви

17:40, 24 грудня 2024
Виробництво ракети може початися найближчим часом після випробувань.
Україна завершує розробку нової ракети «Трембіта», здатної долетіти до Москви
Фото: The Economist
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Українські інженери-волонтери завершують розробку нової крилатої ракети під назвою «Трембіта», яка має здатність досягати Москви. Проєкт перебуває на фінальному етапі випробувань, і серійне виробництво може розпочатися найближчим часом, повідомляє The Economist.

Базова модель «Трембіта» має швидкість 400 км/год та дальність польоту 200 км. Наразі ведеться робота над більшою та потужнішою версією, яка досягне російської столиці. Розробникам вдалося досягти цього результату всього за півтора року — вражаючий термін для галузі, де зазвичай від проектування до введення в експлуатацію проходить багато років.

«Трембіта» оснащена імпульсним реактивним двигуном, який є модернізованою версією аналогічного двигуна, що використовувався в німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Особливістю ракети є її доступність і мобільність. Вартість одного снаряда з боєголовкою вагою 20-30 кг складає близько $15 тис., а версія-приманка коштує лише $3 тис. Ці характеристики роблять ракету ефективним засобом для знищення протиповітряної оборони противника.

Проєкт «Трембіта» є частиною стратегії відновлення національної оборонної промисловості України, особливо в умовах невизначеності щодо іноземної військової допомоги. Однак для масового виробництва ракети в потрібних обсягах може знадобитися ще щонайменше рік.

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