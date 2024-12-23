Салют на Рождество и Новый год может обернуться штрафом или лишением свободы – что запрещено

Во время рождественско-новогодних праздников использование или продажа пиротехнических изделий может обойтись не только штрафом.

Пиротехника, салюты, фейерверки и петарды во время действия правового режима военного положения – запрещены. Это подчеркивают в Патрульной полиции Украины.

Правоохранители отмечают, что пиротехнические изделия — это средства, которые создают шумовые и световые эффекты. В настоящее время подобные средства наносят вред психологическому здоровью населения, ведь похожи на звуки взрывов, поэтому могут пугать людей и животных, переживающих ужасы войны.

«За незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена административная (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУоАП) и уголовная ответственность (ст. 296 УКУ).

Санкции статей КУоАП предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а УКУ от штрафа до лишения свободы», - предупредили в полиции.

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