Салют на Різдво та Новий рік може обернутися штрафом або позбавленням волі – що заборонено

Під час різдвяно-новорічних свят використання чи продаж піротехнічних виробів може обійтися не лише штрафом.

Піротехніка, салюти, феєрверки та петарди під час дії правового режиму воєнного стану — заборонені. На цьому наголошують у Патрульній поліції Україні.

Правоохоронці зазначають, що піротехнічні вироби — це засоби, які створюють шумові та світлові ефекти. Наразі подібні засоби завдають шкоди психологічному здоров’ю населення, адже подібні до звуків вибухів, тому можуть лякати людей і тварин, які переживають жахи війни.

«За незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачена адміністративна (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП) та кримінальна відповідальність (ст. 296 ККУ).

Санкції статей КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу з можливою конфіскацією піротехніки, а ККУ — від штрафу до позбавлення волі», - попередили у поліції.

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