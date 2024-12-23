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Німеччина передасть Україні новий військовий пакет з Patriot та Leopard

17:08, 23 грудня 2024
До пакету військової допомоги ввійдуть понад 50 тисяч артилерійських снарядів та системи ППО та бойова техніка для ЗСУ.
Німеччина передасть Україні новий військовий пакет з Patriot та Leopard
Фото: svidomi.in.ua
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Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає танки, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та безпілотники.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

До переліку переданого обладнання входять:

Бронетехніка та системи ППО:

  • 30 броньованих машин MRAP із протимінним захистом;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D.

Бойові машини та озброєння:

  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 120 гранатометів GMW;
  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308.

Інша техніка:

  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros.

Боєприпаси:

  • 52 000 снарядів калібру 155 мм;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder;
  • 65 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.

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Німеччина ЗСУ військова допомога

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