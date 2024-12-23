Німеччина передасть Україні новий військовий пакет з Patriot та Leopard

17:08, 23 грудня 2024
До пакету військової допомоги ввійдуть понад 50 тисяч артилерійських снарядів та системи ППО та бойова техніка для ЗСУ.
Фото: svidomi.in.ua
Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає танки, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та безпілотники.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.
До переліку переданого обладнання входять:
Бронетехніка та системи ППО:
- 30 броньованих машин MRAP із протимінним захистом;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D.
Бойові машини та озброєння:
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 120 гранатометів GMW;
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308.
Інша техніка:
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros.
Боєприпаси:
- 52 000 снарядів калібру 155 мм;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder;
- 65 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.
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