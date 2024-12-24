З’їзд суддів може відновити свою роботу до червня 2025 року – є оптимістичний та песимістичний сценарії роботи з’їзду

Поки що немає кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та суддів КСУ.

Джерело фото: Рада суддів України

У Раді суддів України розглядають як «оптимістичний» сценарій продовження роботи XX з’їзду суддів, так і «песимістичний».

Згідно до найбільш песимістичних розрахунків РСУ, з’їзд може відновити роботу не пізніше червня 2025 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», підставою для «песимістичного» розрахунку є те, що наразі взагалі відсутні відібрані Етичною радою та Дорадчою групою експертів претенденти на посади членів Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Нагадаємо, що у березні 2025 року закінчуються повноваження членів ВРП по квоті З’їзду суддів Віталія Саліхова та Інни Плахтій.

Відтак у цьому році планувалося, що З’їзд суддів відновить свою роботу саме у березні 2025 року для обрання нових членів ВРП.

Однак Етична рада поки що не розпочала співбесіди з 16 претендентами на дві посади членів ВРП. Коли співбесіди відбудуться і яким буде їх результат, наразі невідомо. Відтак РСУ необхідно враховувати, що може виникнути потреба у оголошенні нового конкурсу на посади членів ВРП, як це вже відбувалося раніше.

За відсутності вчасного заповнення посад членів ВРП, після закінчення «основного» чотирьохрічного строку повноважень, діючи члени Ради правосуддя зможуть ще максимум три місяці здійснювати свої повноваження до заповнення З’їздом суддів своєї квоти, тобто до червня 2025 року.

Також проблемою залишається заповнення посад двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

До однієї вже вакантної посади судді КСУ у січні наступного року додасться ще одна, оскільки сплине 9-річний строк повноважень судді КСУ Віктора Кривенка.

При цьому черговий конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів у грудні повністю провалився, внаслідок чого був оголошений новий конкурс.

Разом з тим, за даними «Судово-юридичної газети», якщо Етична рада та Дорадча група експертів зможуть до березня надати певну кількість кандидатів для розгляду З’їздом суддів, то з’їзд суддів зможе зібратися у березні 2025 року.

Нагадаємо, що XX з’їзд суддів розпочав свою роботу 18 вересня 2024 року, однак з’їзд працював лише два дні, оскільки через відсутність достатньої кількості кандидатів делегатам вдалося призначити лише одну суддю Конституційного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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