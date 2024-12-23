Кабмін вирішив передати Бюро економічної безпеки 5,6 млн грн у 2024 році

Уряд перерозподілив видатки, виділивши в 2024 році БЕБ 5,6 млн грн, за яких 5 млн грн піде на зарплати в Бюро.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримає 5 млн грн на зарплати до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Так, Кабінет Міністрів розпорядженням від 20 грудня 2024 р. № 1289-р «Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у 2024 році для забезпечення інституційної спроможності органів державної влади» здійснив розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 5,63 млн гривень Бюро економічної безпеки на бюджетну програму «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» у сумі 5,63 млн гривень (видатки споживання, у тому числі оплата праці — 4,92 млн гривень).

Міністерству фінансів доручено забезпечити в установленому порядку внесення до розпису державного бюджету змін, пов’язаних із розподілом частини бюджетних призначень.

Зазначимо, що 20 грудня відбулось чергове засідання конкурсної комісії по відбору директора БЕБ на якому було затверджено Регламент її роботи, прийнято концепцію конкурсу, а також рішення про оголошення конкурсного відбору на посаду голови БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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