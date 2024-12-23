Повз Землю пролетить величезний астероїд розміром з 10-поверховий будинок

Астероїд має діаметр від 29 до 70 метрів і може мати руйнівний потенціал у 12 мільйонів тонн у тротиловому еквіваленті.

У NASA 23 грудня попередили, що сьогодні вночі повз Землю пролетить астероїд розміром з 10-поверховий будинок зі швидкістю понад 23,7 тис. км на годину. Про це повідомляє MailOnline з посиланням на інформаційну панель NASA Asteroid Watch.

За даними NASA, астероїд 2024 NX1 досягне найближчої точки до Землі о 02:56 ранку за Гринвічем напередодні Різдва.

Учені оцінили, що астероїд має діаметр від 29 до 70 метрів і може мати руйнівний потенціал у 12 мільйонів тонн у тротиловому еквіваленті.

Однак, хоча за астрономічними мірками це буде доволі близький проліт, експерти кажуть, що астероїд не становить загрози для Землі.

За оцінками космічного агентства, астероїд повинен безпечно пролетіти повз планету на відстані близько 7,21 млн км.

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