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Повз Землю пролетить величезний астероїд розміром з 10-поверховий будинок

21:51, 23 грудня 2024
Астероїд має діаметр від 29 до 70 метрів і може мати руйнівний потенціал у 12 мільйонів тонн у тротиловому еквіваленті.
Повз Землю пролетить величезний астероїд розміром з 10-поверховий будинок
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У NASA 23 грудня попередили, що сьогодні вночі повз Землю пролетить астероїд розміром з 10-поверховий будинок зі швидкістю понад 23,7 тис. км на годину. Про це повідомляє MailOnline з посиланням на інформаційну панель NASA Asteroid Watch.

За даними NASA, астероїд 2024 NX1 досягне найближчої точки до Землі о 02:56 ранку за Гринвічем напередодні Різдва.

Учені оцінили, що астероїд має діаметр від 29 до 70 метрів і може мати руйнівний потенціал у 12 мільйонів тонн у тротиловому еквіваленті.

Однак, хоча за астрономічними мірками це буде доволі близький проліт, експерти кажуть, що астероїд не становить загрози для Землі.

За оцінками космічного агентства, астероїд повинен безпечно пролетіти повз планету на відстані близько 7,21 млн км.

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